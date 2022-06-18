Як пише Politeka.net, знаменитий танцюрист, колишній учасник «Танців з зірками» і суддя останнього сезону шоу «Україна має талант» поділився в своєму Instagram новими сторіз.
На них кіт вирішив показати романтичне побачення, яке вони з дружиною влаштували в простий будній день. При цьому танцюрист не забув подякувати тим, завдяки кому це було можливо.
"Хочемо дуже сильно подякувати нашим хлопцям і дівчатам з ЗСУ. Хочемо подякувати за те, що ми зараз можемо з Наталею, поки я в Києві, піти в парк, прогулятися, з'їсти мороженої і бути в безпеці. Дякую вам!", - з посмішкою вимовила пара.
Судячи з їх задоволеним особам, подружжя дійсно відмінно проводили час.
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Пізніше кіт поділився ще одним коротким відео вже з машини. На ньому пара слухала романтичну пісню, а потім дружина танцюриста швидко чмокнула його в щоку.
Як відомо, кіт одружений на чотириразовій чемпіонці світу з танців на пілоні і семиразовій чемпіонці України з художньої гімнастики Наталії Татаринцевій.
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