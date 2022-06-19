Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський - відомий український співак і переможець проекту "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Після проекту За виконавцем почали стежити десятки тисяч фанатів. Зірка час від часу радує новими піснями, а після початку війни зайнявся благодійними вуличними концертами в Івано-Франківську, звідки Сергій родом. Не забуває артист і про Instagram, де підігріває інтерес до своєї творчості, а також ділиться особистими кадрами.

А цього разу Лазановський поділився фотографією, на якій спустив футболку, показуючи підтягнуте тіло. Але це було не все, адже на грудях у Сергія було татуювання. Як зазначив автор публікації, даний малюнок був тимчасовим на його тілі.

Сергій лазановський

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський зізнався, що не дає йому спати вночі

Популярні новини зараз

"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео

Ситуація на Херсонщині різко змінилася, в ОП повідомили деталі: "З хвилини на хвилину загрожують перерости..."

"Втратили приблизно 50 відсотків": у Міноборони вперше розкрили втрати ЗСУ в техніці

Росія вивела свої підрозділи з України після натиску ЗСУ, в Генштабі хороші новини: "В результаті..."

Переможниця "Холостяка" Богдан після розставання з Заливако показала, хто гріє її ночами: "Доброї..."
Показати ще

Також Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" захопив виконанням "Ой, у лузі червона калина", відео

А ще Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський зворушив піснею, яку присвятив особливій жінці