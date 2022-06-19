Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський - відомий український співак і переможець проекту "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Після проекту За виконавцем почали стежити десятки тисяч фанатів. Зірка час від часу радує новими піснями, а після початку війни зайнявся благодійними вуличними концертами в Івано-Франківську, звідки Сергій родом. Не забуває артист і про Instagram, де підігріває інтерес до своєї творчості, а також ділиться особистими кадрами.

А цього разу Лазановський поділився фотографією, на якій спустив футболку, показуючи підтягнуте тіло. Але це було не все, адже на грудях у Сергія було татуювання. Як зазначив автор публікації, даний малюнок був тимчасовим на його тілі.

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