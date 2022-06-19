Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец и победитель проекта "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. После проекта за исполнителем начали следить десятки тысяч фанатов. Звезда время от времени радует новыми песнями, а после начала войны занялся благотворительными уличными концертами в Ивано-Франковске, откуда Сергей родом. Не забывает артист и об Инстаграм, где подогревает интерес к своему творчеству, а также делится личными кадрами.

А в этот раз Лазановский поделился фотографией, на которой спустил футболку, показывая подтянутое тело. Но это было не все, ведь на груди у Сергея была татуировка. Как отметил автор публикации, данный рисунок был временным на его теле.

сергей лазановский

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский признался, что не дает ему спать ночью

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