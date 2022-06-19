Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, колишня солістка групи "час і скло". А нещодавно Надя ще й розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 10 років стосунків. Але це не заважає продовжувати Дорофєєвій творити. Не забуває співачка і про Instagram, де цього разу поділилася шикарним чином.

На фото Надя була в стильній квітковій сукні. Дорофєєва опублікувала два фото, вражаючи виглядом.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Надя, тобі дуже йдуть сукні", " Надя))) знаю що у тебе апетит завжди хороший, проте зараз хочеться приїхати і зварити тобі борщу) бережи себе! Нерви тільки з користю)", "одягай сукні частіше", "тобі дуже личить ця сукня", "чекаємо україномовний альбом, який розірве всі серця", "Надя і сукні це кайф".

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