Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, бывшая солистка группы "Время и Стекло". А недавно Надя еще и рассталась с мужем Владимиром Дантесом после 10 лет отношений. Но это не мешает продолжать Дорофеевой творить. Не забывает певица и об Инстаграм, где в этот раз поделилась шикарным образом.

На фото Надя была в стильном цветочном платье. Дорофеева опубликовала два фото, впечатляя видом.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Надя, тебе очень идут платья", "Надя))) знаю что у тебя аппетит всегда хороший, однако сейчас хочется приехать и сварить тебе борща) береги себя! Нерви только с пользой)", "Одевай платья чаще", "Тебе очень идет это платье", "Ждем украиноязычный альбом, который разорвет все сердца", "Надя и платья это кайф".

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