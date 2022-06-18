Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова похвалилася відпочинком у Хорватії з сином, поділившись щасливими кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця проекту" Холостяк", де головним героєм був Микита Добринін. Пара після шоу зустрічалася деякий час, а після вже і одружилася. У минулому році Даша народила первістка, якого назвали Левом. Квіткова нещодавно вирушила разом з сином на відпочинок до Хорватії, залишивши на господарстві Микиту. Даша тепер активо ділився кадрами з відпочинку в своєму Instagram.

Цей раз не став винятком, адже блогерка опублікувала фото, вихваляючись стильним луком з окулярами:

"Кайфую від цих Bottega", - написала Даша.

А на другому сторіс дружина Добриніна показала чотири фотографії сина, який теж був в окулярах.

"У Льва теж свої окуляри", - написала Даша, хвалячись підрослим синочком.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна чесно показала, якою була під час вагітності і до схуднення

А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Добриніна розкрила, як дитина змінила її життя

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна чесно показала фігуру в купальнику перед дзеркалом