Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця проекту" Холостяк", де головним героєм був Микита Добринін. Пара після шоу зустрічалася деякий час, а після вже і одружилася. У минулому році Даша народила первістка, якого назвали Левом. Квіткова нещодавно вирушила разом з сином на відпочинок до Хорватії, залишивши на господарстві Микиту. Даша тепер активо ділився кадрами з відпочинку в своєму Instagram.
Цей раз не став винятком, адже блогерка опублікувала фото, вихваляючись стильним луком з окулярами:
"Кайфую від цих Bottega", - написала Даша.
А на другому сторіс дружина Добриніна показала чотири фотографії сина, який теж був в окулярах.
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"У Льва теж свої окуляри", - написала Даша, хвалячись підрослим синочком.
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