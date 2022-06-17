Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Девушка победила на проекте, после чего пара некоторое время встречалась, а потом и вовсе официально закрепила свои отношения. Недавно Даша родила первенца - сына, которого назвали Львом. Не забывает Даша и об Инстаграм, где в этот раз поделилась своим селфи.
На фото девушка стояла перед зеркалом, демонстрируя свой новый купальник. Даша смотрела в телефон, делая селфи.
"А это я, привет", - написала блогерка.
"Взяла с собой только купальники, которые пропускают загар. Чтобы было все хорошо", - рассказала Даша.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Зеленский поделился итогами визита Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса: "Наиболее эффективное оружие..."
"Очень сложная ситуация": эксперт раскрыл, что даст россиянам захват Северодонецка
"Готова убивать украинских военных": женщина сделала признание на камеру, за что ей пришлось извиняться
Никитюк с мамой похвасталась развлечениями на Хмельницком базаре: "Там такая вывеска и..."
А на следующем сторис Даша уже упомянула о лишнем весе, который у нее еще присутствует.
"Потом покажу другие. Это я всматриваюсь, как идут мои лишние 6 кг", - написала Даша.
Напомним, жена "Холостяка" Добрынина с красным лицом пожаловалась на тяжелое похудение
А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Добрынин и Квиткова показали сына в его маленький праздник
Также Politeka писала, что беда случилась с женой "Холостяка" Добрынина, стали известны подробности