Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Девушка победила на проекте, после чего пара некоторое время встречалась, а потом и вовсе официально закрепила свои отношения. Недавно Даша родила первенца - сына, которого назвали Львом. Не забывает Даша и об Инстаграм, где в этот раз поделилась своим селфи.

На фото девушка стояла перед зеркалом, демонстрируя свой новый купальник. Даша смотрела в телефон, делая селфи.

"А это я, привет", - написала блогерка.

"Взяла с собой только купальники, которые пропускают загар. Чтобы было все хорошо", - рассказала Даша.

А на следующем сторис Даша уже упомянула о лишнем весе, который у нее еще присутствует.

"Потом покажу другие. Это я всматриваюсь, как идут мои лишние 6 кг", - написала Даша.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина с красным лицом пожаловалась на тяжелое похудение

А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Добрынин и Квиткова показали сына в его маленький праздник

Также Politeka писала, что беда случилась с женой "Холостяка" Добрынина, стали известны подробности



