Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова похвасталась отдыхом в Хорватии с сыном, поделившись счастливыми кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк", где главным героем был Никита Добрынин. Пара после шоу встречалась некоторое время, а после уже и женилась. В прошлом году Даша родила первенца, которого назвали Львом. Квиткова недавно отправилась вместе с сыном на отдых в Хорватию, оставив на хозяйстве Никиту. Даша теперь активо делился кадрами с отдыха в своем Инстаграм.

Этот раз не стал исключением, ведь блогерка опубликовала фото, хвастаясь стильным луком с очками:

"Кайфую от этих Bottega", - написала Даша.

А на втором сторис жена Добрынина показала четыре фотографии сына, который тоже был в очках.

"У Льва тоже свои очки", - написала Даша, хвастаясь подросшим сыночком.

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