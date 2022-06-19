Популярна українська телезірка і тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка залишилася в Україні разом з дітьми, часто ділиться в Instagram подробицями свого життя. Так, в той раз красуня виклала кадри зі Львова, куди нещодавно приїхала, і поділилася власними спостереженнями в місті.

На нових фотографіях Марина показала старших дітей Роберта і Олівію, які народилися в її шлюбі зі спортсменом В'ячеславом Узелковим. Зіркова мама з дітьми прогулювалися по красивому українському місту і фотографувалися.

А у підписі до публікації Боржемська поділилася своїми спостереженнями у Львові та переживаннями з приводу війни.

"Війна не закінчилася! Ти це усвідомлюєш, навіть крокуючи по неймовірно красивому місту Лева. Я дуже уважно вдивляюся в вираз кожного проходить, що сидить в кафе або, коли зустрічаю наших непохитних воїнів. Нібито в повітрі вирує спокій, але в обличчях людей ти бачиш інше. Як вони дивляться, які розмови ведуть - ти бачиш наслідки цієї страшної реальності. Як колись ніколи не буде-але знаєш, що буде по-іншому прекрасно, тому що за нами перемога і майбутнє!

Війна не скінчилася. Вона триває з кожною втратою наших незламних людей. І це дуже болюча рана, ще довго не загоюється на серці кожного з нас. І ти хочеш обіймати кожного, хто вижив у цьому пеклі. Кричати: "спасибі за те, що ви робите для нас!". І варто не забувати про те, що кожен повинен працювати на своєму фронті і допомагати країні і ЗСУ! Допомагати кожен день, адже у наших воїнів немає вихідних, тому і ми не повинні втомлюватися допомагати", - написала Марина.

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