Зараз шоумен знаходиться в Миколаєві. 16 червня під час виконання службового завдання, разом зі своїми побратимами Даніель потрапив під обстріл. Подробиці бою ведучий розповів у програмі "Зірковий шлях".
"У мене втрата слуху на ліве вухо, сказали, що не знають, чи повернеться, і легка контузія. На щастя, ми не втратили нікого. Багато не можу сказати, можу сказати, що ми впоралися із завданням. У нас чотири поранених, чотири 300-х. Одного прооперували, там чотири таких хороших уламка в нозі, але все добре. Там була стрілянина повним ходом, РПГ уламкові, потім, коли вже розлютилися, вони почали нас закидати всім, чим можна", - згадує Салем.
Наступного дня, коли Даніель повернувся з бойового завдання, окупанти завдали удару по Миколаєву – саме там зараз служить зірка. Під час евакуації людей у ведучого запитали, чи подобається йому служити.
"Мені здається, подобається, неправильне слово. Любиш служити. Сьогодні, коли я дивився, що відбувається з цивільними людьми, я ще раз для себе зрозумів, що я на правильному місці, в правильний час і нікуди не хочу", — впевнено заявив Даніель Салем.
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