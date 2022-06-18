Молода дружина Віктора Павліка показала, як зірковий чоловік відправився з сином на стрижку в салон, а після результат.

Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - успішний український артист. Зірка одружений на блогерці Каті Репяховой, яка в минулому році народила первістка, якого назвали Левом. Нещодавно хлопчикові виповнився рік. Тому Віктор вирішив відправитися з малюком в салон, де його пострижуть. Катя вирішила розповісти про це в своєму Instagram.

"Сказав наш тато, що стрижка Міші ножицями, то не стрижка. І поїхав сам в перукарню з Мішею", - написала Катя.

"Сподіваюся, дитина лисим не приїде", - продовжила Катя.

"Гаразд, показую", - опублікувала Катя ще один сторіс, де вже малюка стригли.

"Добре, що я не дала цього зробити до Дня Народження", - підсумувала Катя, демонструючи вже постриженого сина разом з татом.

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