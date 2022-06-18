Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский артист. Звезда несколько лет назад женился на молодой блогерке Кате Репяховой. Девушка в прошлом году артисту родила первенца - сына Михаила, которому 15 июня исполнился первый годик. Катя активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами кадрами из личной жизни и показывает, как растет малыш. А на последних сторис Репяхова решила показать травму сына.
На кадрах Катя держала ручку малыша, которая кровоточила.
"У нас травма. Первая такая сильная", - написала Катя.
На следующем сторис Репяхова показала, как уже обрабатывала рану сыну.
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"Сразу обработали ранку", - написала звезда.
А после этого можно заметить, как жена Виктора Павлига игралась с малышем.
"Все хорошо", - отметила девушка.
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