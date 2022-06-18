Сын певца Виктора Павлика Михаил, которого ему родила молодая жена Катя Репяхова, получил травму.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский артист. Звезда несколько лет назад женился на молодой блогерке Кате Репяховой. Девушка в прошлом году артисту родила первенца - сына Михаила, которому 15 июня исполнился первый годик. Катя активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами кадрами из личной жизни и показывает, как растет малыш. А на последних сторис Репяхова решила показать травму сына.

На кадрах Катя держала ручку малыша, которая кровоточила.

"У нас травма. Первая такая сильная", - написала Катя.

На следующем сторис Репяхова показала, как уже обрабатывала рану сыну.

"Сразу обработали ранку", - написала звезда.

А после этого можно заметить, как жена Виктора Павлига игралась с малышем.

"Все хорошо", - отметила девушка.

Напомним, жена Виктора Павлика с размахом устроила праздник на первый день рождения сына

А еще Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась неожиданным отпуском мужа

Также Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика в эффектном мини впечатлила не только ножками



