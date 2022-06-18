Молодая жена Виктора Павлика показала, как звездный муж отправился с сыном на стрижку в салон, а после результат.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - успешный украинский артист. Звезда женат на блогерке Кате Репяховой, которая в прошлом году родила первенца, которого назвали Львом. Недавно мальчику исполнился годик. Поэтому Виктор решил отправиться с малышем в салон, где его постригут. Катя решила рассказать об этом в своем Инстаграм.

"Сказал наш папа, что стрижка Миши ножницами, то не стрижка. И поехал сам в парикмахерскую с Мишей", - написала Катя.

"Надеюсь, ребенок лысым не приедет", - продолжила Катя.

"Ладно, показываю", - опубликовала Катя еще один сторис, где уже малыша стригли.

"Хорошо, что я не дала этого сделать до Дня Рождения", - подытожила Катя, демонстрируя уже постриженного сына вместе с папой.

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