Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - успешный украинский артист. Звезда женат на блогерке Кате Репяховой, которая в прошлом году родила первенца, которого назвали Львом. Недавно мальчику исполнился годик. Поэтому Виктор решил отправиться с малышем в салон, где его постригут. Катя решила рассказать об этом в своем Инстаграм.
"Сказал наш папа, что стрижка Миши ножницами, то не стрижка. И поехал сам в парикмахерскую с Мишей", - написала Катя.
"Надеюсь, ребенок лысым не приедет", - продолжила Катя.
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"Ладно, показываю", - опубликовала Катя еще один сторис, где уже малыша стригли.
"Хорошо, что я не дала этого сделать до Дня Рождения", - подытожила Катя, демонстрируя уже постриженного сына вместе с папой.
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