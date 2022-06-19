Як пише Politeka.net, Камалія - відома українська виконавиця. Зірку прозвали найбагатшою співачкою України, адже вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Після початку війни пара активно допомагає українцям і відкрила кілька благодійних фондів. Не забуває Камалія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу співачка показала, як заспівала разом з іншими жінками українську пісню.
"Поспівали з дівчатами", - написала Камалія.
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Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Дивовижна! Хай береже Бог. Наш. Пишаємося", "найкраща наша", "молодець", "ви ангел", "у вашому виконанні ця пісня звучить гарніше!!!", "Боже який голос, це казка, мурашки по тілу", "Наша українська красуня".
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