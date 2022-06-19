Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская исполнительница. Звезду прозвали самой богатой певицей Украины, ведь она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. После начала войны пара активно помогает украинцам и открыла несколько благотворительных фондов. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз певица показала, как спела вместе с другими женщинами украинскую песню.

"Попели с девчатами", - написала Камалия.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Удивительная! Да хранит Бог. Наша. Гордимся", "Самая лучшая наша", "Молодец", "Вы ангел", "В вашем исполнении эта песня звучит красивее!!!", "Боже какой голос, это сказка, мурашки по телу", "Наша украинская красавица".

Напомним, самая богатая певица Украины в роскошной вышиванке спела на английском языке

А еще Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины показала мужа и детей после трех месяцев войны

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины сквозь слезы показала, чем сейчас занимается