Прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала, як проводить час зі своєю мамою Іриною.

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко - відомий український артист і продюсер. Зірка з 1999 по 2014 був одружений на Ірині Горовій. Він виховав її дочку від перших стосунків Наташу. Також у пари була спільна дитина-син Андрій. Після розлучення Потап зберіг стосунки зі своєю минулою сім'єю. Ірина та Олексій навіть разом продовжують керувати продюсерським центром.

А Наташа виросла справжньою красунею і веде активно сторінку в Instagram. Після початку війни Горова почала активно займатися волонтерством і збирати гроші на корми тварин.

А цього разу вирішила показати, як відпочиває зі своєю мамою на пляжі. Ірина зробила селфі, поки Наташа її обіймала. Дочка зробила репост цієї фотографії до себе в сторіс.

"Моя любов", - написала Наташа під фото.

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