Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала, как проводит время со своей мамой Ириной.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - известный украинский артист и продюсер. Звезда с 1999 по 2014 был женат на Ирине Горовой. Он воспитал ее дочь от первых отношений Наташу. Также у пары был совместный ребенок - сын Андрей. После развода Потап сохранил отношения со своей прошлой семьей. Ирина и Алексей даже вместе продолжают руководить продюсерским центром.

А Наташа выросла настоящей красоткой и ведет активно страничку в Инстаграм. После начала войны Горовая начала активно заниматься волонтерством и собирать деньги на корма животных.

А в этот раз решила показать, как отдыхает со своей мамой на пляже. Ирина сделала селфи, пока Наташа ее обнимала. Дочь сделала репост этой фотографии к себе в сторис.

"Моя любовь", - написала Наташа под фото.

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