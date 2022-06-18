Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - известный украинский артист и продюсер. Звезда с 1999 по 2014 был женат на Ирине Горовой. Он воспитал ее дочь от первых отношений Наташу. Также у пары был совместный ребенок - сын Андрей. После развода Потап сохранил отношения со своей прошлой семьей. Ирина и Алексей даже вместе продолжают руководить продюсерским центром.
А Наташа выросла настоящей красоткой и ведет активно страничку в Инстаграм. После начала войны Горовая начала активно заниматься волонтерством и собирать деньги на корма животных.
А в этот раз решила показать, как отдыхает со своей мамой на пляже. Ирина сделала селфи, пока Наташа ее обнимала. Дочь сделала репост этой фотографии к себе в сторис.
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"Моя любовь", - написала Наташа под фото.
Напомним, приемная дочь Потапа заворожила фигуркой в крошечном топе
А еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа призналась, чем помогает Украине все это время
Также Politeka писала, что приемная дочь Потапа обратилась к стилисту и показала себя в новых образах