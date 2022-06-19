Як пише Politeka.net, Віктор Павлик є популярним українським виконавцем, який з перших днів вторгнення рф підтримує країну в її боротьбі, їздить з концертами і розповідає про успіхи ЗСУ. Разом з ним і його молода дружина часто розповідає в Instagram про їхнє життя.

Зараз пара виховує їх маленького сина Мішу, якому кілька днів тому виповнився рік. Після цього батько заявив, що стрижка ножицями для хлопчика безглузда і треба змінити йому образ трохи.

Репяхова була вражена результатом, адже фактично дитина залишилася без волосся:

Спочатку дівчина заявила, що побоюється-дитина може приїхати лисою, а потім була просто в шоці:

"Гаразд, показую. Добре, що я не дала цього зробити до Дня Народження. Я не знаю, як до цього звикнути. Заспокоюю себе тим, що це не зуби... відросте» - висловилася Катерина.

Нагадаємо, 15 червня синові Павлика і Репяховой виповнився один рік. З такого приводу батьки вирішили влаштувати маленькому Міші повноцінне свято в колі сім'ї.

На фото сімейство позувало на тлі великої інсталяції з кульками і мультяшними героями, зробленої спеціально для іменинника. Репяхова була одягнена в легку білу сукню. Самого іменинника одягли в милий костюм з бежевими брюками і жилетом, білою сорочкою і краваткою-метеликом.

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