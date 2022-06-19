Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик является популярным украинским испонлителем, который с первых дней вторжения рф поддерживает страну в ее борьбе, ездит с концертами и рассказывает об успехах ВСУ. Вместе с ним и его молодая супруга часто рассказывает в Инстаграм об их жизни.

Сейчас пара воспитывает их маленького сына Мишу, которому несколько дней назад исполнился годик. После этого отец заявил, что стрижка ножницами для мальчика бессмыссленна и надо сменить ему образ немного.

Репяхова была поражена результатом, ведь фактически ребенок остался без волос:

Сначала девушка заявила, что побаивается – ребенок может приехать лысым, а затем была просто в шоке:

"Ладно, показываю. Хорошо, что я не дала этого сделать до Дня Рождения. Я не знаю, как к этому привыкнуть. Успокаиваю себя тем, что это не зубы… отрастет» - высказалась Катерина.

Напомним, 15 июня сыну Павлика и Репяховой исполнился один год. По такому поводу родители решили устроить маленькому Мише полноценный праздник в кругу семьи.

На фото семейство позировало на фоне большой инсталяции с шариками и мультяшными героями, сделанной специально для именинника. Репяхова была одета в легкое белое платье. Самого именинника одели в милый костюм с бежевыми брюками и жилетом, белой рубашкой и галстуком-бабочкой.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина показала, как развлекается без мужа на курорте.

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