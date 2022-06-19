На своей странице в Instagram звезда разместила видео разговора со своим отцом по телефону и поделилась воспоминаниями из детства и юности.

"Папа....мой дорогой, а помнишь мое детство? Помнишь, как мы гуляли вместе в парке у нашего озера? Помнишь, как я впервые рассказала тебе свои секреты, я очень переживала, думала, что ты не поймешь какие-то мои переживания, а ты все всегда понимал, поддерживал. Так крепко-крепко обнимал и говорил: «Доця, пока я рядом, все будет хорошо. Пока я жив, ты всегда маленькая». Хотя я считала себя уже такой взрослой", — обратилась к папе Саливанчук.

Отец был рядом с Анной, когда она поступала в университет, когда получила первые роли в театре и кино.

"Помнишь, как ты никогда не мог сказать слова «Я люблю тебя», потому что боялся, потому что тебе твои родители никогда не говорили этого. Папа, а помнишь, как ты мне говорил, что я для тебя вся Вселенная, что самое главное в жизни – это здоровье и мирное небо над головой. Тогда выражение о мирном небе казалось какой-то метафорой, я не знала, что может быть по-другому. Мне казалось это ерундой", - напоминает артистка.

Звезда также рассказала, как ее отец впервые увидел своего внука, а также заплакал, сказав дочери, что она его самый родной человек.

"Мой дорогой папа, прости меня за капризы и иногда за непонимание очевидных вещей. Папа, я тебя люблю. И, к сожалению, понимаю, почему ты так часто желал мирного неба", - пишет Анна.

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