На своїй сторінці в Instagram зірка розмістив своє фото в компанії двох жінок-медиків та розповів, що за час повномасштабного вторгнення рф в Україну познайомився з багатьма лікарями від обласних і дитячих лікарень до тих, хто рятує життя прямо на лінії фронту.⠀

"Вони живуть на роботі віддаючи все, що є пацієнтам. Недосипають, недоїдають, але роблять свою справу з небувалою відданістю. Багато з тих, хто раніше працював у лікарнях поїхали на фронт. Ті, хто залишилися продовжують рятувати життя тут", — наголосив Хіменес-Браво в День медичного працівника.

Ектор також пояснив, як з 24 лютого змінилося життя українських медиків.

"Лікар у дитячому відділені - це турботливий батько. Він слідкує щоб ти їв кашу, пив чай і приймав пігулки. В нього немає голок - тіки комарик трішки вкусить. Лікар у доросломі відділені - це друг. Він робить так, як краще для тебе. Завжди поруч і завжди допомагає. Пізнається у біді. Лікар на фронті - це солдат. Сміливий і відданий своїй справі - порятунку життів. Він побіжіть під кулі заради кожного у роті, витягне з поля і дасть тобі друге життя. 24 лютого всі лікарі об’єднали ці риси", — розповів суддя "Майстер Шеф".

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