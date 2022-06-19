На своей странице в Instagram звезда разместил свое фото в компании двух женщин-медиков и рассказал, что за время полномасштабного вторжения рф в Украину познакомился со многими врачами от областных и детских больниц до тех, кто спасает жизни прямо на линии фронта.⠀
"Они живут на работе отдавая все, что есть пациентам. Недосыпают, недоедают, но делают свое дело с небывалой преданностью. Многие из тех, кто раньше работал в больницах уехали на фронт. Оставшиеся продолжают спасать жизни здесь",-подчеркнул Хименес-Браво в День медицинского работника.
Эктор также объяснил, как с 24 февраля изменилась жизнь украинских медиков.
"Врач в детском отделении - это заботливый отец. Он следит чтобы ты ел кашу, пил чай и принимал таблетки. У него нет иголок - тики комарик чуточку укусит. Врач во взрослом отделении-это друг. Он делает так, как лучше для тебя. Всегда рядом и всегда помогает. Познается в беде. Врач на фронте-это солдат. Смелый и преданный своему делу - спасению жизней. Он побежит под пули ради каждого во рту, вытащит из поля и даст тебе вторую жизнь. 24 февраля все врачи объединили эти черты", - рассказал судья"Мастер Шеф".
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
"Мы должны подготовиться": в НАТО заговорили о помощи Украине с освобождением Донбасса
Борис Джонсон назвал союзникам четыре шага, которые спасут Украину: "путин перешел к..."
Россия вывела свои подразделения из Украины после натиска ВСУ, в Генштабе хорошие новости: "В результате..."
Дочь Кошевого из "Квартал 95" показала, какой роковой красоткой растет: "Невероятно"
Напомним, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, какой красавицей-спортсменкой растет ее дочь.
Как сообщала Politeka, Евгений Клопотенко из" Мастер Шеф " собрался покинуть Украину.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво удивил видом видом на архивных фото.