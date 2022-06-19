На своей странице в Instagram звезда разместил свое фото в компании двух женщин-медиков и рассказал, что за время полномасштабного вторжения рф в Украину познакомился со многими врачами от областных и детских больниц до тех, кто спасает жизни прямо на линии фронта.⠀

"Они живут на работе отдавая все, что есть пациентам. Недосыпают, недоедают, но делают свое дело с небывалой преданностью. Многие из тех, кто раньше работал в больницах уехали на фронт. Оставшиеся продолжают спасать жизни здесь",-подчеркнул Хименес-Браво в День медицинского работника.

Эктор также объяснил, как с 24 февраля изменилась жизнь украинских медиков.

"Врач в детском отделении - это заботливый отец. Он следит чтобы ты ел кашу, пил чай и принимал таблетки. У него нет иголок - тики комарик чуточку укусит. Врач во взрослом отделении-это друг. Он делает так, как лучше для тебя. Всегда рядом и всегда помогает. Познается в беде. Врач на фронте-это солдат. Смелый и преданный своему делу - спасению жизней. Он побежит под пули ради каждого во рту, вытащит из поля и даст тебе вторую жизнь. 24 февраля все врачи объединили эти черты", - рассказал судья"Мастер Шеф".

Напомним, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, какой красавицей-спортсменкой растет ее дочь.

Как сообщала Politeka, Евгений Клопотенко из" Мастер Шеф " собрался покинуть Украину.

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