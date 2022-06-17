Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский и канадский ресторатор, который уже больше 10 лет судит популярное шоу "Мастер Шеф". Звезда с начала войны долгое время был за пределами Украины, но в итоге вернулся и сейчас поддерживает Украину. Также Эктор решил научиться вести себя с оружием и постоянно тренируется.
Не забывает Хименес-Браво и о спортзале. Звезда довольно много проводит время в спортзале и постоянно тренируется. А в последней публикации в Инстаграм Хименес-Браво решил показать, как выглядел в молодости и 2016 году.
"Узнали Эктора?", - спросил звезда.
На фотографии в 2016 году можно заметить, что Эктор совсем не ходил в спортзал. А на еще одном фото Эктор был в белом фартуке и позировал на фоне океана, скорее всего.
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