Эктор Хименес-Браво, звезда "Мастер Шеф", показал, как выглядел в молодости и в 2016 году.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский и канадский ресторатор, который уже больше 10 лет судит популярное шоу "Мастер Шеф". Звезда с начала войны долгое время был за пределами Украины, но в итоге вернулся и сейчас поддерживает Украину. Также Эктор решил научиться вести себя с оружием и постоянно тренируется.

Не забывает Хименес-Браво и о спортзале. Звезда довольно много проводит время в спортзале и постоянно тренируется. А в последней публикации в Инстаграм Хименес-Браво решил показать, как выглядел в молодости и 2016 году.

"Узнали Эктора?", - спросил звезда.

На фотографии в 2016 году можно заметить, что Эктор совсем не ходил в спортзал. А на еще одном фото Эктор был в белом фартуке и позировал на фоне океана, скорее всего.

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