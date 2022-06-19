Як пише Politeka.net, Злата Мітчелл - 16-річна донька Олі Фреймут. Зараз дівчина живе і навчається в Лос-Анджелесі, США. Дочка Фреймут вже встигла знайти собі молоду людину і нещодавно його представила громадськості. А цього разу Злата вирішила опублікувати фото відпочинку в Мексиці, поділившись кадрами в Instagram.
"З Мексики з любов'ю", - написала Злата.
На першому фото, яке Мітчелл опублікувала, дівчина позувала в топіку з вирізом, ефектно підкресливши свої форми. На інших знімках можна побачити як Злату, так і її хлопця - Оскара.
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Фанати поставили тисячу лайків і написали коментарі:
"Сором для матері"," Моя любов"," Гаряча Матуся", " як красиво!", "так весело з тобою в Мексиці","Ти виглядаєш такою щасливою".
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