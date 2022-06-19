Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця проекту" Холостяк", а також переможниця одного з сезонів. З Микитою Добриніним дівчина залишилася і після шоу, а також зіграла весілля і в минулому році стала мамою.

Дівчина стала знаменитим блогером і часто ділиться особистими кадрами в мережі, розповідає про себе і інтригує деталями свого схуднення. Як відомо, Квіткова після вагітності все ще намагається скинути зайве і не приховує: їй є над чим працювати.

У День батька вона очікувано вирішила приділити більше часу сім'ї, тому звернулася до коханого з відпустки:

"З Днем батька, коханий. Виспися, поки нас немає " - нагадала Квіткова своєму чоловікові. Зазначимо, кілька днів тому Добринін зробив їй сюрприз і відправив разом з сином у відпустку.

Так, дівчина вирушила на невеликий відпочинок без чоловіка - Микита сам її відправив з дитиною, щоб вона трохи відволіклася від подій останніх днів. Справа в тому, що Даша з сином залишалася з початку вторгнення РФ вдома і не хотіла їхати далеко від чоловіка.

В останні тижні дівчина займалася сайклом, ходила на масаж і показувала, як намагається скинути зайве. До заповітної мети, за словами квіткової, залишилося близько шести кг. А за всю вагітність вона набрала 30.

Також, переможниця "Холостяка" Богдан після розставання з Заливако показала, хто гріє її ночами.

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" налякала українців поведінкою, з'явилися кадри.

Також Politeka писала, що Віктор Павлік показав, як однорічний син танцює під його музику.