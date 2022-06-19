Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця проекту" Холостяк", а також переможниця одного з сезонів. З Микитою Добриніним дівчина залишилася і після шоу, а також зіграла весілля і в минулому році стала мамою.
Дівчина стала знаменитим блогером і часто ділиться особистими кадрами в мережі, розповідає про себе і інтригує деталями свого схуднення. Як відомо, Квіткова після вагітності все ще намагається скинути зайве і не приховує: їй є над чим працювати.
У День батька вона очікувано вирішила приділити більше часу сім'ї, тому звернулася до коханого з відпустки:
"З Днем батька, коханий. Виспися, поки нас немає " - нагадала Квіткова своєму чоловікові. Зазначимо, кілька днів тому Добринін зробив їй сюрприз і відправив разом з сином у відпустку.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Борис Джонсон назвав союзникам чотири кроки, які врятують Україну: "путін перейшов до..."
Розкрито моторошні подробиці бою, в якому постраждав Даніель Салем: "Була стрілянина повним ходом"
Син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань: "Ох і хлопець, ну козак!"
Раптово обірвалося життя відомої української співачки та зірки шоу "Х-фактор": "Така молода..."
Так, дівчина вирушила на невеликий відпочинок без чоловіка - Микита сам її відправив з дитиною, щоб вона трохи відволіклася від подій останніх днів. Справа в тому, що Даша з сином залишалася з початку вторгнення РФ вдома і не хотіла їхати далеко від чоловіка.
В останні тижні дівчина займалася сайклом, ходила на масаж і показувала, як намагається скинути зайве. До заповітної мети, за словами квіткової, залишилося близько шести кг. А за всю вагітність вона набрала 30.
Також, переможниця "Холостяка" Богдан після розставання з Заливако показала, хто гріє її ночами.
Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" налякала українців поведінкою, з'явилися кадри.
Також Politeka писала, що Віктор Павлік показав, як однорічний син танцює під його музику.