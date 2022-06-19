Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк", а также победительница одного из сезонов. С Никитой Добрыниным девушка осталась и после шоу, а также сыграла свадьбу и в прошлом году стала мамой.

Девушка стала знаменитым блогером и часто делится личными кадрами в сети, рассказывает о себе и интригует деталями своего похудения. Как известно, Квиткова после беременности все еще пытается сбросить лишнее и не скрывает: ей есть над чем работать.

В День отца она ожидаемо решила уделить больше времени семье, поэтому обратилась к возлюбленному из отпуска:

"С Днем отца, любимый. Выспись, пока нас нет" - напомнила Квиткова своему супругу. Отметим, несколько дней назад Добрынин сделал ей сюрприз и отправил вместе с сыном в отпуск.

Так, девушка отправилась на небольшой отдых без мужа - Никита сам ее отправил с ребенком, чтобы она немного отвлеклась от событий последних дней. Дело в том, что Даша с сыном оставалась с начала вторжения рф дома и не хотела уезжать далеко от мужа.

В последние недели девушка занималась сайклом, ходила на массаж и показывала, как пытается сбросить лишнее. До заветной цели, по словам Квитковой, осталось около шести кг. А за всю беременность она набрала 30.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан после расставания с Заливако показала, кто греет ее ночами.

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