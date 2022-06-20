Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський - відомий український співак, який прославився завдяки "Голосу країни", де переміг будучи в команді Наді Дорофєєвої. Після цього за артистом почали стежити десятки тисяч українців в Instagram. А після початку війни Сергій почав активно виступати на вулицях Івано-Франківська, збираючи гроші на підтримку України. Тепер Лазановський вирішив заінтригувати своїм новим кліпом, зйомки якого ведуться прямо зараз. Кадри артист опублікував в Instagram.
На кадрах Сергій був біля коня, в капелюсі і шкіряній куртці.
"Сила козака. Зйомки кліпу...", - написав Лазановский.
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"Буде вогонь", - написав на другому сторіс знаменитість.
На ще одному сторіс зірка показав, як працює з ним відеооператор на зйомках кліпу.
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