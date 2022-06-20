Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря "Голосу країни", где победил будучи в команде Нади Дорофеевой. После этого за артистом начали следить десятки тысяч украинцев в Инстаграм. А после начала войны Сергей начал активно выступать на улицах Ивано-Франковска, собирая деньги на поддержку Украины. Теперь Лазановский решил заинтриговать своим новым клипом, съемки которого ведуться прямо сейчас. Кадры артист опубликовал в Инстаграм.
На кадрах Сергей был возле лошади, в шляпе и кожаной куртке.
"Сила козака. Съемки клипа...", - написал Лазановский.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
"Переживают": Подоляк объяснил, почему в рф занервничали из-за планов по обучению украинских солдат
"Мы должны подготовиться": в НАТО заговорили о помощи Украине с освобождением Донбасса
Польша собирается закрыть небо над западной Украиной: что известно
Победительница "Холостяка" Богдан после расставания с Заливако показала, кто греет ее ночами: "Доброй..."
"Будет огонь", - написал на втором сторис знаменитость.
На еще одном сторис звезда показал, как работает с ним видеооператор на съемках клипа.
Напомним, победитель "Голос країни" Лазановский спустил рубаху, засветив не только тату
А еще Politeka сообщала, что победитель "Голосу країни" Лазановский признался, что не дает ему спать ночью
Также Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский растрогал песней, которую посвятил особенной женщине