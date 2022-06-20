Певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", показал, как проходят съемки его нового клипа, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря "Голосу країни", где победил будучи в команде Нади Дорофеевой. После этого за артистом начали следить десятки тысяч украинцев в Инстаграм. А после начала войны Сергей начал активно выступать на улицах Ивано-Франковска, собирая деньги на поддержку Украины. Теперь Лазановский решил заинтриговать своим новым клипом, съемки которого ведуться прямо сейчас. Кадры артист опубликовал в Инстаграм.

На кадрах Сергей был возле лошади, в шляпе и кожаной куртке.

"Сила козака. Съемки клипа...", - написал Лазановский.

"Будет огонь", - написал на втором сторис знаменитость.

На еще одном сторис звезда показал, как работает с ним видеооператор на съемках клипа.

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