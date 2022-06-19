Популярна українська співачка Джамала, яка з початком війни вивезла дітей з України до Туреччини, однак підтримує країну в боротьбі проти російської агресії, збирає гроші для підтримки біженців і розповідає про постраждалих. Також зрідка співачка ділиться чимось особистим.

Цього разу Джамала підкорила сімейними фото з молодшим сином:

"Мій маленький принц Селім-Герай. Моє життя. Разом ми вже пройшли локдаун і початок війни. Зараз я бачу, наскільки ти дорослий у свої два роки. Любимо тебе! Pek seni sevem! Віддам своє життя за вас не замислюючись і буду робити все, щоб вас захистити.

Діти-найкраще, що трапилося з людством. Якби всі відчували таку ж свободу і виняткову любов, як вони, зла ніколи б не було на світі» - зворушливо написала Джамала.

Також Джамала виклала фотографії з Канарських островів і розповіла, що вона там робить.

На нових знімках Джамала позує біля сцени, мабуть під час підготовки до виступу. У підписі до публікації Джамала розповіла про захід в Санта-Круз-де-Тенеріфе, на який прибула.

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