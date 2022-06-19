Популярная украинская певица Джамала, которая с началом войны вывезла детей из Украины в Турцию, однако поддерживает страну в борьбе против российской агрессии, собирает деньги для поддержки беженцев и рассказывает о пострадавших. Также изредка певица делится чем-то личным.
В этот раз Джамала покорила семейными фото с младшим сыном:
«Мой маленький принц Селим-Герай. Моя жизнь. Вместе мы уже прошли локдаун и начало войны. Сейчас я вижу, насколько ты взрослый в свои два года. Любим тебя! Pek seni sevem! Отдам свою жизнь за вас не задумываясь и буду делать все, чтобы вас защитить.
Дети – лучшее, что случилось с человечеством. Если бы все испытывали такую же свободу и исключительную любовь, как они, зла никогда бы не было на свете» - трогательно написала Джамала.
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Также Джамала выложила фотографии с Канарских островов и рассказала, что она там делает.
На новых снимках Джамала позирует около сцены, видимо во время подготовки к выступлению. В подписи к публикации Джамала рассказала о мероприятии в Санта-Круз-де-Тенерифе, на которое прибыла.
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