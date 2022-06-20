Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - популярний український артист. Зірка одружений на красуні Христині, яка зараз стала досить популярним блогером і активно веде свою сторінку в Instagram. А цього разу дружина Володимира вирішила показати, що дратує чоловіка.
"Вова " обожнює", коли на мені це взуття, але я не знаю, для мене - це дуже стильно", - написала Христина і показала себе в цьому взутті.
Після цього дружина Володимира вирішила розповісти про Київ.
"Ми зараз дуже багато часу проводимо в прогулянках по Києву. Я живу тут з 2004 року і завжди любила це місце, але зараз по особливому. І розмови навіть не хочу чути про переїзд... Тому я дуже сподіваюся, що життя не змусить", - написала Христина.
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На фото блогерка показала дерево з синьо-жовтими стрічками.
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