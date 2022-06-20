Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - популярный украинский артист. Звезда женат на красотке Кристине, которая сейчас стала довольно популярным блогером и активно ведет свою страничку в Инстаграм. А в этот раз жена Владимира решила показать, что раздражает мужа.

"Вова "обожает", когда на мне эта обувь, но я не знаю, для меня - это очень стильно", - написала Кристина и показала себя в этой обуви.

После этого жена Владимира решила рассказать о Киеве.

"Мы сейчас очень много времени проводим в прогулках по Киеву. Я живу здесь с 2004 года и всегда любила это место, но сейчас по особенному. И разговоры даже не хочу слышать о переезде... Поэтому я очень надеюсь, что жизнь не заставит", - написала Кристина.

На фото блогерка показала дерево с сине-желтыми ленточками.

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