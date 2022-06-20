Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця проекту" Холостяк", а також переможниця сезону з Микитою Добриніним. Пара щасливо живе в шлюбі і вже ростить маленького сина Лева. Нещодавно Микита зробив сюрприз своїй дружині і відправив її з дитиною на курорт, щоб вони трохи відпочили після важких місяців життя поза домом.

Сама Даша часто розповідає в Instagram про те, як їй живеться і як вона проводить будні з сином Зараз на відпочинку. Цього разу Квіткова поділилася кумедною історією.

"Ну і трохи приємностей! Поки в Тик-току мені дають 30-35 років, продавець морозива дав мені 17 І назвав янг маммі! Він так і питає: вам 17? А я кажу: Ні, мені 24 буде тільки. І він був в шоці, це так приємно! Порадувало " - поділилася Даша своїми враженнями після ще одного дня на курорті.

Дівчина стала знаменитим блогером і часто ділиться особистими кадрами в мережі, розповідає про себе і інтригує деталями свого схуднення. Як відомо, Квіткова після вагітності все ще намагається скинути зайве і не приховує: їй є над чим працювати.

У День батька вона очікувано вирішила приділити більше часу сім'ї, тому звернулася до коханого з відпустки:

"З Днем батька, коханий. Виспися, поки нас немає " - нагадала Квіткова своєму чоловікові.

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