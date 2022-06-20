Популярний український музикант Сергій Бабкін зараз активно гастролює за кордоном, розповідає в Instagram про плани на майбутнє і ділиться сімейними кадрами. Разом з дружиною він відсвяткував день народження маленького сина.

У День батька Бабкін також вирішив висловитися і поділився милим сімейним кадром.

"Уявіть Атом, протони і електрони це діти, а ядро їх тато. Кожен чоловік-це одночасно і тато, і дитина, космос. Супутники Юпітера, у якого їх безліч – його діти, а він для них ТАТО. Але і сам Юпітер є дитиною для Сонця.

Вся Сонячна система-це маленька дитина великого Тата-Чумацького Шляху. Галактика-це дитина Всесвіту. Всесвіт-ТАТО для всіх галактик. І в той же час він – дитина для творця. Космотато-це коли хтось для нас, а ми для когось. Happy Father's Day 🫶 🏻 " - висловився артист.

Ми писали, якщо минулого року сім'я влаштовувала день народження в Харкові, то цього разу обставини змусили їх відзначати так, як дозволяє ситуація.

"Завтра лисицю три! Цього разу ми готуємо все самі. Ех, як було зручно в Харкові. Всі знайомі приїхали, надули, спакували, організували. А зараз отримуємо новий досвід!"- ділиться Бабкіна під серією кадрів.

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