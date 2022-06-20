Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин сейчас активно гастролирует за границей, рассказывает в Инстаграм о планах на будущее и делится семейными кадрами. Вместе с супругой он отпраздновал день рождение маленького сына.

В День отца Бабкин также решил высказаться и поделился милым семейным кадром.

«Представьте Атом, протоны и электроны это дети, а ядро их папа. Каждый мужчина – это одновременно и папа, и ребенок, космос. Спутники Юпитера, у которого их множество – его дети, а он для них папа. Но и сам Юпитер является ребенком для Солнца.

Вся солнечная система – это маленький ребенок великого папы – Млечного пути. Галактика – это ребенок Вселенной. Вселенная – папа для всех галактик. И в то же время ОН – ребенок для Творца. Космотато – это когда кто-то для нас, а мы для кого-то. Happy Father’s Day 🫶🏻» - высказался артист.

Мы писали, если в прошлом году семья устраивала день рождения в Харькове, то в этот раз обстоятельства вынудили их отмечать так, как позволяет ситуация.

«Завтра Лису три! В этот раз мы готовим все сами. Эх, как было удобно в Харькове. Все знакомые приехали, надули, упаковали, организовали. А сейчас получаем новый опыт!» - делится Бабкина под серией кадров.

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