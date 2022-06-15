Популярна українська співака і фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка разом з колективом активно гастролює за кордоном з благодійними концертами, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася зворушливим відео, на якому виконує народну пісню.

У ролику Юлія з'явилася в незвичайному чорно-білому вбранні, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж. Вона дуже красиво виконала народну пісню "Ой, у вишневому саду", причому акапелльно, без музичного супроводу. Треба сказати, що це виконання пробирає до сліз і мурашок.

У підписі до публікації Саніна розповіла, що долучилася до проекту #VOICESOFNATION, який започаткував глянець vogue_ukraine для популяризації українських пісень. "Мені дуже приємно долучитися до творчого проекту @vogue_ukraine #VOICESOFNATION, спрямованого на просування української пісні та поезії та підтримку нашої країни у світі. Я вибрала для виконання українську народну пісню "Ой, у вишневому саду". Її знає кожен українець, хочу, щоб вона звучала на весь світ", - розповіла Юлія.

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