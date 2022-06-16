Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею шоу "Холостячка", зовсім недавно прилетіла з Бельгії до Польщі і відразу ж поділилася приємними враженнями. Артистка була захоплена підтримкою нашої країни, квітучими вулицями і прапорами України чи не на кожному зданні.

Відразу після прильоту також Мішина вирушила з сином виконати його маленький план. Незважаючи на бажання мами правильно харчуватися, син Ксенії любить побалувати себе шкідливою їжею.

Ксенія показала свого сина Платона, який відправився на пошуки смачних "шкідливостей".

"Так, насамперед ми в Мак. У Платона є особиста традиція в кожній новій країні пробувати Мак. Тільки нічого не кажіть, Я знаю, що це шкідливо. Ми трохи" - розповідає Мішина.

"Нагодувати в закладах просто нереально... або макарони, або піца, і крапка", - підписала ще один сторіс Мішина.

Також зірка виклала в сторіс відео з Польщі, куди якраз приїхала. Схоже, ці відео Ксенія знімала, їдучи в машина вулицями Варшави. У сторіс вона підписала, що Польща їй дуже нагадує Україну за відчуттями.

"Сьогодні, коли я знаю, як сильно Польща нам допомогла і як люди в Польщі поставилися до тих українців, які втекли від війни, я дивлюся на неї зовсім іншими очима, енергія подяки переповнює мене", - підписала одну з сторіс Мішина.

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