Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка під час війни залишилася в Україні і зараз часто виступає для військових, волонтерів, лікарів і поранених бійців в госпіталях, часто ділиться з шанувальниками новинами свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала афішу і запросила шанувальників на виставу.

На афіші можна побачити Наталю, у неї драматичний образ – розмазана туш на очах, трохи розпатлане волосся і пронизливий погляд. Вистава називається "Я вдома", і відбудеться він 28 червня і 5 липня.

Детальніше про цю драматичну виставу Могилевська розповіла у підписі до публікації: "Я запрошую тебе! Іноді, сьогодні нам всім потрібно мати можливість дати волю своїм емоціям, звільнити себе від гноблення дуже давлять почуттів. Повинно бути місце, де ми можемо поплакати, посміятися, поговорити і почути того, хто розуміє тебе. Дати волю ненависті, болю, любові і ніжності, якої теж на війні багато... 28.06. Театр ім. Лесі Українки. 19:00. Квитки в шапці профілю. До зустрічі!".

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