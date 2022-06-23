Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська залишилася в Україні після початку вторгнення російських військ. Разом з родиною вона перебралася в більш безпечне місце і поїхала на Західну Україну.
Користувачі Мережі поцікавилися, чи збирається вона тікати в Європу. На що співачка дала вичерпну відповідь у своїх Instagram-Сторіз.
Оля Цибульська заявила, що не хоче жити в Європі. Крім того, артистка додала, що її ніколи не приваблювало життя за кордоном. Навіть у мирний час їй хотілося бути тільки в Україні.
"Не планую. У мене був період в житті, коли я жила в Європі більше року. Саме тоді я зрозуміла, що хочу жити тільки в Україні. Це було ще далеко до війни. Зараз, тим більше, не хочу жити ніде крім України", - зізналася Оля Цибульська.
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Варто зазначити, що окупанти знищили будинок батьків Олі. На щастя, перед атакою їм вдалося втекти з Ірпеня в безпечне місце. Оля Цибульська також вчасно поїхала з Києва.
Нагадаємо, що кума Дзідзьо Цибульська приголомшила розповіддю, що побачила в СПА з дитиною.
Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська висловилася про перенесення Євробачення до Британії.
Також Politeka писала, що Цибульська розповіла, як українцям відправити окупантів на концерт до Кобзона.