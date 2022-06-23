Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская осталась в Украине после начала вторжения российских войск. Вместе с семьей она перебралась в более безопасное место и поехала на Западную Украину.

Пользователи сети поинтересавались, собирается ли она бежать в Европу. На что певица дала исчерпивающий ответ в своих Инстаграм-Сториз.

Оля Цибульская заявила, что не хочет жить в Европе. Кроме того, артистка добавила, что ее никогда не привлекала жизнь за границей. Даже в мирное время ей хотелось быть только в Украине.

"Не планирую. У меня был период в жизни, когда я жила в Европе больше года. Именно тогда я поняла, что хочу жить только в Украине. Это было еще далеко до войны. Сейчас, тем более, не хочу жить нигде кроме Украины", - призналась Оля Цибульская.

Стоит отметить, что оккупанты уничтожили дом родителей Оли. К счастью, перед атакой им удалось сбежать из Ирпеня в безопасное место. Оля Цибульская также вовремя уехала из Киева.

Напомним, что кума Дзидзьо Цибульская огорошила рассказом, что увидела в СПА с ребенком

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская высказалась о переносе Евровидения в Британию.

Также Politeka писала, что Цибульская рассказала, как украинцам отправить оккупантов на концерт к Кобзону.