Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская осталась в Украине после начала вторжения российских войск. Вместе с семьей она перебралась в более безопасное место и поехала на Западную Украину.
Пользователи сети поинтересавались, собирается ли она бежать в Европу. На что певица дала исчерпивающий ответ в своих Инстаграм-Сториз.
Оля Цибульская заявила, что не хочет жить в Европе. Кроме того, артистка добавила, что ее никогда не привлекала жизнь за границей. Даже в мирное время ей хотелось быть только в Украине.
"Не планирую. У меня был период в жизни, когда я жила в Европе больше года. Именно тогда я поняла, что хочу жить только в Украине. Это было еще далеко до войны. Сейчас, тем более, не хочу жить нигде кроме Украины", - призналась Оля Цибульская.
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Стоит отметить, что оккупанты уничтожили дом родителей Оли. К счастью, перед атакой им удалось сбежать из Ирпеня в безопасное место. Оля Цибульская также вовремя уехала из Киева.
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