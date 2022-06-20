Кума соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми співачка Оля Цибульська розповіла, які несподівані речі вона побачила в СПА, коли ходила туди з сином.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка та кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка займається творчістю, але не забуває і про блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А в цей раз Оля вирішила розповісти про похід в СПА разом з сином Нестором.

"Таке побачили в СПА, що забрала дитину. Йому ще рано", - написала Оля.

"Ми в басейні, були тільки що в СПА, і вийшли, тому що з нами Нестор. Там дві дуже молоді і дуже красиві дівчата робили дуже Відверті фотки в стилі "дуже хочу заміж". Бо просто дуже хочу. Я не засуджую взагалі, кожен має право на будь-які фото, на будь-яку поведінку, просто що дитина з нами. Напевно не в тому місці і в той час. Але у мене в першу чергу питання до себе. Чому я пофарбувала?",- запитала Оля.

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