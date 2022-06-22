Як пише Politeka.net, Оля Мартиновська є популярним шеф-кухарем, яка стала більш відома після участі в проекті "МастерШеф" в якості судді. А після початку війни Ольга зайнялася написанням книжок про українську кухню, а також благодійними вечорами разом з колегами.
Зрідка вона розповідає про особисте життя, говорить про сімейні справи і показує красуню дочку.
"Модель, дорого. То моя любов!"- пише під сімейними кадрами Мартиновська. Вона вирішила захопитися своїм малятком дочкою, яка не так часто з'являється в її сторіс.
Ольга Мартиновська була одружена з колегою Іваном Кобцем, який був молодший на 5 років. Через зради чоловіка пара розпалася пару років тому. Мартиновська з дочкою живе у Франції, а до Києва Ольга приїжджає на зйомки «МастерШеф».
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Зараз Мартиновська знаходиться в Празі, але зібралася в ще одну столицю, про що розповіла в нових сторіс.
"Рухаємося далі в Париж", - написала Мартиновська і показала свою дочку віру.
"А Париж буде особливим", - продовжила інтригувати Ольга, поділившись ще одним знімком дочки.
Як можна зрозуміти, в Парижі теж буде благодійна вечеря, куди приїде і Володимир Ярославський, а також співачка Тіна Кароль.
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