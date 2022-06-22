Как пишет Politeka.net, Оля Мартыновская является популярным шеф-поваром, которая стала более известна после участия в проекте "МастерШеф" в качестве судьи. А после начала войны Ольга занялась написанием книжек об украинской кухне, а также благотворительными вечерами вместе с коллегами.

Изредка она рассказывает о личной жизни, говорит о семейных делах и показывает красавицу дочь.

"Модель, дорого. То моя любовь!" - пишет под семейными кадрами Мартыновская. Она решила восхититься своей малышкой дочерью, которая не так часто появляется в ее сторисах.

Ольга Мартыновская была замужем за коллегой Иваном Кобцом, который был моложе на 5 лет. Из-за измен супруга пара распалась пару лет назад. Мартыновская с дочерью живет во Франции, а в Киев Ольга приезжает на съемки «МастерШеф».

Сейчас Мартыновская находится в Праге, но собралась в еще одну столицу, о чем рассказала в новых сторис.

"Движемся дальше в Париж", - написала Мартыновская и показала свою дочь Веру.

"А Париж будет особенным", - продолжила интриговать Ольга, поделившись еще одним снимком дочери.

Как можно понять, в Париже тоже будет благотворительный ужин, куда приедет и Владимир Ярославский, а также певица Тина Кароль.

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