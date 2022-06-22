Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса і головна героїня першого сезону шоу "Холостяк". Артистка почала зустрічатися з переможцем проекту, проте через рік відносини пара розпалася і відмовилася коментувати своє рішення.

Зараз зірка вчиться жити заново в нових обставинах, які її сильно хвилюють. Спочатку вторгнення рф артистка якраз поїхала з країни за контрактом для зйомок нового серіалу. Через тривалу роботу їй довелося виїхати на кілька місяців, тому і сина вона забрала з собою.

Зараз Мішина після дня народження вирішила знову поділитися своїми переживаннями.

"Нове життя вже прийшла, але нас в ній нібито і немає. Я знаю, що ми досі не змогли прийняти, що того життя, як була, вже немає. І не буде, на жаль " - пише Мішина.

Ксенія зазначила, що вирішила взяти пару днів тиші на свято. Зірка запропонувала вгадати, навіщо. Можна було вибрати між варіантами" насолоджувалася святом "і"все йшло".

"Якщо ви проголосували за насолоду, то я вам звичайно вдячна, але ви на жаль, помилилися... Мені здається, в цей день народження світ вирішив міцно потренувати мене у сприйнятті", - продовжила Мішина.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла, що змінилося в її день народження в цьому році

А ще Politeka писала, що "Холостячка" Мішина заговорила про переживання перед днем народження

Також Politeka повідомляла, що "Холостячка" Мішина похвалилася шкідливою звичкою свого сина на відпочинку