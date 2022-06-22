Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу "Холостяк". Артистка начала встречаться с победителем проекта, однако спустя год отношения пара распалась и отказалась комментировать свое решение.

Сейчас звезда учится жить заново в новых обстоятельствах, которые ее сильно волнуют. Вначале вторжения рф артистка как раз уехала из страны по контракту для съемок нового сериала. Из-за продолжительной работы ей пришлось уехать на несколько месяцев, поэтому и сына она забрала с собой.

Сейчас Мишина после дня рождения решила снова поделиться своими переживаниями.

«Новая жизнь уже пришла, но нас в ней будто бы и нет. Я знаю, что мы до сих пор не смогли принять, что той жизни, как была, уже нет. И не будет, к сожалению» - пишет Мишина.

Ксения отметила, что решила взять пару дней тишины на праздник. Звезда предложила угадать, зачем. Можно было выбрать между вариантами "Наслаждалась праздником" и "Все шло тартарары".

"Если вы проголосовали за наслаждение, то я вам конечно благодарна, но вы к сожалению, ошиблись... Мне кажется, в этот день рождения мир решил крепко потренировать меня у восприятии", - продолжила Мишина.

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