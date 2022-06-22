Як пише Politeka.net, Віктор Павлик є популярним українським виконавцем, який активно їздить з концертами на підтримку ЗСУ і підтримує країну в її боротьбі проти окупації з боку рф. Молода дружина артиста в свою чергу активно веде блог в Instagram і висвітлює чи не кожен свій крок.

Цього разу вона показала, як виглядає в новому спортивному костюмі і в якій формі знаходиться її фігура після народження дитини. Не так давно Катерина зазначила, що за час подорожі до Ізраїлю навіть скинула близько трьох кг.

А зараз вона також розсекретила, скільки важить: "Моя вага 53,7 кг. Нарешті нормальний тренувальний костюм. В Ізраїлі бігала, в чому доводилося " - пише Репяхова.

Зараз сім'я Павлика виховує їх маленького сина Мішу, якому кілька днів тому виповнився рік. Після цього батько заявив, що стрижка ножицями для хлопчика безглузда і треба змінити йому образ трохи.

Репяхова була вражена результатом, адже фактично дитина залишилася без волосся:

Спочатку дівчина заявила, що побоюється-дитина може приїхати лисою, а потім була просто в шоці:

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