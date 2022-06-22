Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик является популярным украинским исполнителем, который активно ездит с концертами в поддержку ВСУ и поддерживает страну в ее борьбе против оккупации со стороны рф. Молодая жена артиста в свою очередь активно ведет блог в Инстаграм и освещает едва ли не каждый свой шаг.

В этот раз она показала, как выглядит в новом спортивном костюме и в какой форме находится ее фигура после рождения ребенка. Не так давно Катерина отметила, что за время путешествия в Израиль даже сбросила около трех кг.

А сейчас она также рассекретила, сколько весит: "Мой вес 53,7 кг. Я очень нарываюсь. Наконец-то нормальный тренировочный костюм. В Израиле бегала, в чем приходилось" - пишет Репяхова.

Сейчас семья Павлика воспитывает их маленького сына Мишу, которому несколько дней назад исполнился годик. После этого отец заявил, что стрижка ножницами для мальчика бессмыссленна и надо сменить ему образ немного.

Репяхова была поражена результатом, ведь фактически ребенок остался без волос:

Сначала девушка заявила, что побаивается – ребенок может приехать лысым, а затем была просто в шоке:

Напомним, "Никогда не будет пустым словом": Ефросинина за границей высказалась об украинских женщинах.

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