Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський - відомий український співак, який прославився завдяки участі в "Голосу країни", де переміг будучи в команді Наді Дорофєєвої. Тепер за зіркою стежать десятки тисяч фанатів в Instagram, де артист постійно радує своєю творчістю.
А цього разу Лазазновський опублікував відео, в якому заспівав свою пісню "Мамо, не плач".
"22 червня день скорботи і пам'яті жертв війни.
кожен день ми втрачаємо кращих...
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Останні хвилини життя Шатунова потрапили на камеру: страждав і не міг йти
На російський курорт обрушився водяний смерч: "Зайшов на берег і..."
Радять змиритися і пакувати валізи: російські військові залишають Донецьк, місцеві бойовики в паніці
Рф готується перекинути великі резерви, британська розвідка повідомила деталі: "Хочуть охопити район..."
Тому навіть не думайте звикати до цих страшних подій, що відбуваються на території нашої країни.
Продовжимо об'єднуватися і боротися на всіх фронтах", - написав Сергій.
Фанати подивилися відео тисячі разів і написали коментарі:
"До сліз і мурашок"," пісня дуже красива, до душі шкребе"," в саме серце", " який ти молодець! Такий приємний голос! Талант! І пісня красива, хоч і сумна, але правдива".
Нагадаємо, переможець "Голос країни" Лазановський вразив силою в спортзалі
Також Politeka повідомляла, що переможець "Голос країни" Лазановський показав найдорожчу жінку і зворушив визнанням
А ще Politeka писала, що переможець" Голосу країни " Лазановський дозволив поглянути на закулісся зйомок нового кліпу