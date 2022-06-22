Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський - відомий український співак, який прославився завдяки участі в "Голосу країни", де переміг будучи в команді Наді Дорофєєвої. Тепер за зіркою стежать десятки тисяч фанатів в Instagram, де артист постійно радує своєю творчістю.

А цього разу Лазазновський опублікував відео, в якому заспівав свою пісню "Мамо, не плач".

"22 червня день скорботи і пам'яті жертв війни.

кожен день ми втрачаємо кращих...

Тому навіть не думайте звикати до цих страшних подій, що відбуваються на території нашої країни.

Продовжимо об'єднуватися і боротися на всіх фронтах", - написав Сергій.

Фанати подивилися відео тисячі разів і написали коментарі:

"До сліз і мурашок"," пісня дуже красива, до душі шкребе"," в саме серце", " який ти молодець! Такий приємний голос! Талант! І пісня красива, хоч і сумна, але правдива".

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