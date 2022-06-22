Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря участию в "Голосу країні", где победил будучи в команде Нади Дорофеевой. Теперь за звездой следят десятки тысяч фанатов в Инстаграм, где артист постоянно радует своим творчеством.
А в этот раз Лазазновский опубликовал видео, в котором спел свою песню "Мамо, не плач".
"22 июня день скорби и памяти жертв войны.
каждый день мы теряем лучших...
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
"Есть четыре варианта": Арестович рассказал, что случится с рф после смерти путина и остановит ли это войну
"Будет казаться, что ничего не предвещает": Арестович раскрыл, как и когда войска рф покинут Украину
Начинается астрономическое лето: как изменится погода и вернется ли сильная жара
Штраф до 68 тысяч гривен: новый жесткий запрет хотят ввести в Украине, первые подробности
Поэтому даже не думайте привыкать к этим страшным событиям, происходящим на территории нашей страны.
Продолжим объединяться и бороться на всех фронтах", - написал Сергей.
Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:
"До слез и мурашек", "Песня очень красивая, по душе скребет", "В самое сердце", "Какой ты молодец! Такой приятный голос! Талант! И песня красивая, хоть и грустная, но правдивая".
Напомним, победитель "Голос країни" Лазановский впечатлил силой в спортзале
Также Politeka сообщала, что победитель "Голос країни" Лазановский показал самую дорогую женщину и тронул признанием
А еще Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский позволил взглянуть на закулисье съемок нового клипа