Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря участию в "Голосу країні", где победил будучи в команде Нади Дорофеевой. Теперь за звездой следят десятки тысяч фанатов в Инстаграм, где артист постоянно радует своим творчеством.

А в этот раз Лазазновский опубликовал видео, в котором спел свою песню "Мамо, не плач".

"22 июня день скорби и памяти жертв войны.

каждый день мы теряем лучших...

Поэтому даже не думайте привыкать к этим страшным событиям, происходящим на территории нашей страны.

Продолжим объединяться и бороться на всех фронтах", - написал Сергей.

Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:

"До слез и мурашек", "Песня очень красивая, по душе скребет", "В самое сердце", "Какой ты молодец! Такой приятный голос! Талант! И песня красивая, хоть и грустная, но правдивая".

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