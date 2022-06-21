Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец. Исполнитель прославился благодаря участию в "Голосі країни", где победил будучи в команде Нади Дорофеевой. После этого на артиста подписались десятки тысяч украинцев в Инстаграм. После начала войны Лазановский начал активно выступать на улице, собирая деньги для Украины. А в этот раз в своем блоге поделился кадрами тренировки в спортзале, опубликовав их в сторис.

На кадрах Лазановский был в шортах и майке. Звезда стоял перед камерой, приседая со штангой, которую зафиксировал на плечах. Сергей сначала присел на одну ногу, а потом на вторую, демонстрируя свою силу.

"Прочь дурные мысли из головы", - подписал кадры певец и поставил смайлик смеха.

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